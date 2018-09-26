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    الداخلية العراقية: اعتقال عنصر من "داعش" في الموصل

    09:16 م الأربعاء 26 سبتمبر 2018
    الداخلية العراقية: اعتقال عنصر من "داعش" في الموصل

    الشرطة العراقية

    بغداد - (أ ش أ)

    أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن اعتقال عنصر من "داعش" هارب من سجن "بادوش" في الموصل.

    ونقلت قناة (السومرية نيوز) الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، عن وزارة الداخلية في بيان قولها إن "فوج طوارئ الشرطة الثالث التابع لقيادة شرطة نينوى، وبناء على معلومات استخبارية، ألقى القبض على أحد عناصر "داعش" الإرهابية المحكوم وفق قضايا إرهابية والهارب من سجن بادوش بعد سيطرة عصابات داعش على مدينة الموصل".

    وأضاف البيان أن المعتقل "كان يعمل فيما يسمى بأمنية داعش، علما بأن لديه إصدارات مصورة لعصابات داعش الإجرامية، وبناء على شهادة مواطنين بأنه اشترك بقتل أحد المواطنين في قرية (إجحلة) التابعة لناحية "القيارة" جنوبي مدينة الموصل"، مشيرا إلى أنه "تم القبض عليه في منطقة (حي سومر) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

    هذا المحتوى من

    Asha
    وزارة الداخلية العراقية العراق تنظيم داعش سجن بادوش

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