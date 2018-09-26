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    الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 20 عنصرًا من مسلحي الحوثيين في تعز

    08:52 م الأربعاء 26 سبتمبر 2018
    الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 20 عنصرًا من مسلحي الحوثيين في تعز

    الجيش اليمني - صورة ارشيفية

    صنعاء - (د ب أ)

    أفادت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، بمقتل واصابة 20 عنصرا من مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة تعز /275 كيلو مترا جنوب صنعاء/.

    ونقل موقع الجيش "سبتمر نت" عن مصدر ميداني قوله، "إن قوات الجيش شنت هجوما مباغتا على مجاميع من المليشيا، احتشدت في محيط قرية "الكدمة" بمنطقة القحيفة في مديرية مقبنة،غربي تعز".

    وأشار المصدر إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل سبعة من عناصر "المليشيات وجرح 13 آخرين".

    وأوضح المصدر، أن "مجاميع المليشيا كانت تستعد للتسلل الى قرية الكدمة"، مؤكدا "أن قوات الجيش أفشلت محاولاتهم وأجبرتهم على التراجع".

    ولم يصدر الحوثيون أي تعليق بخصوص هذه الخسائر حتى الان.

    وتسيطر قوات الجيش الحكومي على معظم الأجزاء في مدينة تعز، بينما يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة.

    و تشهد محافظة تعز منذ نحو أربعة أعوام معارك عنيفة بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية، خلفت آلاف القتلى والجرحى من كلا الجانبين، فضلاً عن تسببها بتردي الأوضاع الإنسانية في المحافظة بشكل كبير.

    الجيش اليمني الحوثيين محافظة تعز صنعاء

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