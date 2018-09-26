ترامب ينفي اتهامات جديدة بسوء السلوك الجنسي ضد "كافانو"

واشنطن - (د ب أ)

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المحامي، الذي كشف النقاب عن مزاعم جديدة بسوء السلوك الجنسي ضد بريت كافانو، مرشحه لعضوية المحكمة العليا الأمريكية، بأنه "في منتهى الحقارة" عبر موقع تويتر اليوم الأربعاء.

ونشر مايكل أفيناتي بيانا من جولي سوتنيك، التي تقول إنها ذهبت إلى المدرسة الثانوية مع كافانو وأنه مارس سلوكا جنسيا تجاه فتيات عدة هناك.

وكتب ترامب في تغريدة عبر موقع تويتر اليوم: "أفيناتي محام من الدرجة الثالثة، بارع في توجيه اتهامات باطلة، مثلما فعل معي، وكما يفعل حاليا مع القاضي بريت كافانو. إنه يبحث عن جذب الاهتمام إليه ولا يريد أن يتم النظر إلى سجله السابق و علاقاته السابقة، إنه في منتهى الحقارة!".

ويمثل أفيناتي أيضًا ستورمي دانيلز، وهي ممثلة أفلام إباحية تزعم أن ترامب دفع لها 130 ألف دولار، كي تبقى علاقة بينهما عام 2006 سرا، قبل أن يصبح رئيسًا.