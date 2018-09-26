المبعوث الأمريكي الخاص بإيران: هناك إجماع على الدور التخريبي لطهران

نيويورك - (أ ش أ)

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك، مساء اليوم الأربعاء ، إن هناك إجماعا على الدور التخريبي لإيران في الشرق الأوسط.

وأكد هوك -في مقابلة مع قناة (سكاي نيوز)الإخبارية من نيويورك- أنه يمكن توسعة الاتفاق النووي مع طهران ليشمل جوانب أخرى غير النشاط النووي، مشيرا إلى أن العقوبات هي مظهر واحد فقط من سياستنا ضد إيران.

ولفت المبعوث الأمريكي إلى أنه إذا غيرت إيران تصرفاتها فستتمتع بمزايا دولة طبيعية، موضحا أن الاتفاق الإيراني كان تجربة لكي تعدل طهران من سلوكها لذلك لن نرتكب خطأ آخر مع إيران حال التوصل إلى اتفاق آخر، مضيفا " نريد اتفاقا أشمل مع إيران يشمل برنامج الصواريخ " .

وأوضح هوك أن قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، متورط في نشر الأسلحة المحظورة في سوريا ولبنان، كما أنه متورط في تدريب الميليشيات في العراق ، وأصبح سليماني يمثل تهديدا للأمن والسلم الإقليميين، مؤكدا أن العالم أصبح موحدا ضد إيران .

ولفت المبعوث الأمريكي إلى أن واشنطن تريد أن تتوقف إيران عن نقل صواريخها إلى الميليشيات الحوثية في اليمن.