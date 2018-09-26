روحاني لأمريكا: لا نريد أن نعلن الحرب

كتب – محمد عطايا

وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني، رسالة شديدة اللهجة للدول المعادية له، وبخاصة الولايات المتحدة، مؤكدًا أن طهران لا تريد أن تعلن الحرب، أو أن تصعد التوتر.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء، ان وجود الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا غير قانوني.

وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده ستبقى في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بفيينا، طالما خدم مصالحها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالب دول العالم في وقت سابق من اليوم، بالالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران، وحذرها من "عواقب وخيمة" حال تجاهل هذه العقوبات.

وفي حديثه، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، أدان ترامب مجددا الاتفاق النووي الإيراني، قائلاً إنه قدم "شريانا نقديا منتظما" لطهران وساعد البلاد على "إثارة الفوضى".

وكانت أوروبا وروسيا والصين قد وضعت نفسها عمدا في مسار تصادمي مع ترامب في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حيث أعلنت عن خطط لإنشاء قنوات جديدة للدفع لتسهيل التجارة مع إيران.

وقال ترامب "أي فرد أو كيان يخفق في الامتثال للعقوبات الأمريكية على إيران، سيواجه عواقب وخيمة".