الصين تحذر أمريكا من اندلاع حرب باردة بين البلدين

كتب – محمد عطايا:

قال وزير الخارجية الصيني، إن بكين وواشنطن يمكن أن يدخلان في منافسة، ولكن اشتعال حرب باردة بينهما سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

وبحسب موقع "نيوز ويك"، أضاف في كلمته على هامش افتتاح الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "هناك بعض القوى في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة تخلق مشاعر عدائية، مما تسبب في أضرار جسيمة في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

رفض وزير الخارجية الصيني وانج يي هو، اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القائلة بتدخل بكين في انتخابات الولايات المتحدة، مؤكدًا: "لم ولن نتدخل"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "أسوشيتيد برس".

واتهم الرئيس الأمريكي الصين بمحاولة "التلاعب والتدخل" في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في نوفمبر المقبل.

وقال ترامب لمجلس الأمن الدولي "للأسف، وجدنا أن الصين تحاول التدخل في انتخاباتنا المقبلة المقررة في 2018".

وأضاف "إنهم لا يريدوننى ولا يريدون أن نحقق الانتصار، لأننى أول رئيس يتحدى الصين على الصعيد التجاري.. ونحن نربح على الصعيد التجاري. نحن نربح على جميع الأصعدة".

تأتي تصريحات ترامب فيما تتصاعد حدة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ،مع تبادل فرض الرسوم العقابية على واردات كل دولة من الأخرى.