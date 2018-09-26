الرئيس اليمني يتهم الحوثيين بالعمل لصالح إيران وحزب الله

نيويورك - (د ب أ)

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم الأربعاء "إننا نتصارع مع جماعة دينية معقدة، فهي سياسياً تؤمن بحقها الحصري في الحكم باعتباره حقاً إلهياً وترمي بكل القيم العصرية من الديموقراطية وحقوق الانسان عرض الحائط".

وأضاف أن الحوثيين يرون أنفسهم عرقاً مميزاً يطالب الشعب بالتبجيل والتقديس، وهي جماعة تستخدم كل أساليب العنف الذي مزق المجتمع وخلق الكراهية في الشعب، وهي وطنياً جماعة باعت ولاءها الوطني وتعمل كوكيل حرب لصالح إيران وحزب الله"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وتابع قائلا في كلمة اليمن التي ألقاها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة "ومن هنا تفشل كل محاولات السلام المتعددة مع هذه الجماعة بالرغم من محاولاتنا وتنازلاتنا الكبيرة من أجل إحلال السلام في اليمن".

ومن هذا المنطلق دعا الرئيس عبد ربه المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في الضغط على إيران لإيقاف تدخلها في اليمن ودعمها للمليشيات الحوثية التابعة لها لكي تنصاع للقرارات الدولية ولجهود السلام، لافتا إلى ما تقوم به إيران من تدخلات سافرة في اليمن ابتداءً بتمويلها للميليشيا الحوثية بالسلاح والصواريخ والمعدات والخبراء، مروراً باستهداف المياه الإقليمية والدولية وتعريض الملاحة الدولية للخطر وانتهاء بسياسة اغراق البلدان بالمخدرات وتجارتها ودعم الإرهاب بشقيه الحوثي والقاعدة وداعش.

يشار إلى أن الجيش اليمني ،مدعوما بالتحالف العربي بقيادة السعودية ،يخوض قتالا ضد الحوثيين الذين قاموا بانقلاب في عام 2014سيطروا من خلاله على العاصمة صنعاء واجزاء من البلاد.