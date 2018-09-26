نيكي هايلي تبرر ضحكات قادة العالم خلال خطاب ترامب: أحبوه واحترموه

كتب – محمد الصباغ:

دافعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة عن الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعدما انفجر عدد كبير من قادة العالم ضاحكين خلال خطاب الرئيس الأمريكي أمس الثلاثاء أمام أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وانفجر عدد كبير من قادة العالم ضاحكين خلال خطاب ترامب، وذلك بعد حديثه عن أن إدارته حققت نجاحات لم تحققها أي إدارة أمريكية سابقة خلال عامين فقط.

وقالت نيكي هالي خلال مداخلة هاتفية مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، إن خطاب الرئيس الأمريكي أمام الجمعية العامة جعل الأعضاء يضحكون لأنهم "أحبوا أمانته" و"احترموه".

وأضافت بجدية تامة: "أحبوا أمانته. لم يكن دبلوماسيا ووجدوا ذلك مضحكًا."

وتابعت هايلي القول إن زعماء العالم كانوا يتهافتون على التقاط الصور مع الرئيس ترامب، وعبروا له عن إعجابهم الشديد بخطابه.

وقالت: "أحبوا صراحته معهم ولم يروا مثل ذلك مطلقًا، ولذلك احترموه. أرى أن وسائل الإعلام كانت تحاول جعل الأمر ينم عن عدم احترام. لم يكن كذلك."

وبدأ ترامب خطابه أمس بالقول إنه خلال أقل من عامين حققت إدارته ما لم تحققه أي إدارة أمريكية في التاريخ. ليضحك عدد من الحضور، ليبتسم ترامب أيضًا ويقول إنه لم يتوقع ردة الفعل هذه.

واستعرض ترامب سياسة إدارته المتمثلة في "أمريكا أولا"، وهاجم قادة إيران وطالب بحل سياسي في سوريا.

وقال ترامب إن بلاده أصبحت أكثر أمنا، مشيرا إلى أن سياسته تجاه الشرق الأوسط أثمرت نتائج إيجابية في المنطقة.

وأضاف أن الولايات المتحدة وضعت سياسة جديدة تجاه منطقة الشرق الأوسط؛ مما جعل المنطقة أكثر أمنا واستقرارا.

ولفت إلى مشاوراته التي أجرها مع زعيم كوريا الشمالية في سنغافورة مؤخرا، واصفا تلك المشاورات بأنها كانت مثمرة وإيجابية وعملت على وقف التجارب النووية لبيونج يانج.

وشدد على ضرورة إنهاء التصعيد العسكري في سوريا، العمل لإيجاد حل سياسي يحقق تطلعات الشعب السوري

وكان ترامب قد شدد - في تصريحات للصحفيين لدى وصوله لمقر الأمم المتحدة - على ضرورة أن تغير إيران من أسلوبها قبل عقد اجتماع معها، وقال "إنه لن يلتقى بالمسئولين الإيرانيين قبل أن تتغير طريقتهم، معربا عن تطلعه لإقامة علاقات رائعة مع إيران إلا أن هذا لن يحدث الآن.