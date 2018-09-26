رئيس الأركان اللبناني: استهداف الجيش يقع في خانة إثارة الفتنة والفوضى

بيروت - (د ب أ)

أكّد رئيس أركان الجيش اللبناني اللواء الركن حاتم ملّاك، اليوم الأربعاء، أن الجيش لن يتهاون مع العابثين بأمن أهالي منطقة البقاع شرق لبنان، مشيراً إلى أن أي استهداف للجيش يقع في خانة إثارة الفتنة والفوضى.

وقال ملّاك بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم خلال لقائه بعدد من الضباط والعسكريين اليوم " الجيش الذي بذل أغلى التضحيات لدحر الإرهاب عن الحدود الشرقية لمنطقة البقاع، لن يتهاون على الإطلاق مع العابثين بأمن أهالي المنطقة وعصابات الجرائم المنظّمة على أنواعها".

وأشار إلى أنّ " أي استهداف يطال الجيش، إنّما يقع في خانة إثارة الفتنة والفوضى، وبالتالي فهو يستهدف الوطن والمجتمع اللبناني بأسره، وهذا ما لن تسمح به المؤسسة العسكرية تحت أي ظرف من الظروف".

وشدّد ملاك على أن " دماء العسكريين التي سالت دفاعاً عن أمن المواطنين وسلمهم الأهلي، هي أمانة في أعناق الجيش الذي سيلاحق المعتدين بلا هوادة، حتى إلقاء القبض عليهم وسوقهم إلى العدالة".

ودعا العسكريين إلى " المزيد من اليقظة والجهوزية، وتعزيز الإجراءات الميدانية لضبط الحدود من أعمال التسلل والتهريب، والبقاء بالمرصاد للخارجين على سلطة الدولة وسيادة القانون".

وكان الرقيب في الجيش اللبناني قاسم وهبي قد قتل ليل الأول من أمس، خلال اشتباك قوة من الجيش مع مسلحين في بلدة مرجحين – الهرمل ( في وادي البقاع شرق لبنان)،