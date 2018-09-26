خفر السواحل الليبي ينقذون 350 مهاجرًا بينهم مصريون

كتب - سامي مجدي:

قال خفر السواحل الليبي إنه أنقذ أكثر من 350 من المهاجرين غير الشرعيين بينهم مصريين مطلع الأسبوع الجاري، كانوا في طريقهم إلى أوروبا عبر البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية.

وأضاف في بيانات نشرها على صفتحه على فيسبوك، اليوم الأربعاء، أن أحد قوارب خفر السواحل في طرابلس أنقذ يوم الأحد في عمليتين منفصليتين 135 مهاجرا غير شرعي، بينهم سبعة نساء وطفل واحد كانوا على متن قاربين أحدهما خشبي والاخر مطاطي قبالة سواحل بلدة زارة على البحر المتوسط.

وأوضحت البيانات أن المهاجرين من جنسيات مختلفة بينهم مصري واحد ويمني واحد و6 من بنجلاديش والبقية من جنسيات أفريقية أخرى.

يوم الأحد أيضا أنقذ خفر السواحل الليبي 100 آخرين بينهم 14 سيدة وطفل واحد كانوا على متن قارب مطاطي شمال غرب مدينة الخمس على البحر المتوسط، بحسب البيان.

كان من بين هؤلاء 11 مصريا وتسعة سوادانيين و26 مغربيا وفلسطينيين اثنين وتسعة ليبيين.

أما يوم الإثنين، قال خفر السواحل إنه أنقذ 116 من المهاجرين غير الشرعيين بينهم 12 سيدة وطفل واحد، كانوا على متن قارب مطاطي قبالة بلدة زارة الساحلية.

وأضاف أن هؤلاء المهاجرين من جنسيات مختلفة بينهم مصريين وتونسيين ومغاربة.

أشار خفر السواحل إلى أن جميع المهاجرين غير الشرعيين نقلوا إلى مراكز الإيواء في طرابلس وقدمت إليهم المساعدات الطبية والإغاثية الأخرى.

يشار إلى أن ليبيا باتت نقطة إنطلاق للمهاجرين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا بعد أن غرقت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا في بحر من الفوضى في أعقاب الإطاحة بالعقيد معمر القذافي وقتله فيما بعد في انتفاضة 2011.

وتسعى السلطات الليبية جاهدة للسيطرة على حدودها البحرية ومنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر المتوسط بمساعدة من الدول الاوروبية التي تواجه أزمة هجرة منذ سنوات.