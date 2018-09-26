نتنياهو يحصل على موافقة ترامب لشن عمليات في سوريا

كتب – محمد عطايا:

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه حصل على ضمانات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن عمليات إسرائيل في سوريا.

وبحسب "روسيا اليوم"، أضاف نتنياهو في تصريحات صحيفة، أنه يبحث مع ترامب إمداد روسيا لسوريا بمنظمة الدفاع الجوي "إس-300".

وكان الكرملين أعلن الاثنين الماضي، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلى ناقشا هاتفيا نشر نظام إس-300 الصاروخى الروسى فى سوريا.

وقال بيان للكرملين إن بوتين قال لنتنياهو إن تحركات روسيا تهدف إلى حماية جيشها.