الرئاسة الفلسطينية لترامب: الطريق إلى السلام يتطلب دولة عاصمتها القدس

رام الله - (د ب أ)

أكدت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأربعاء أن الطريق إلى السلام يتطلب دولة فلسطينية على الحدود التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن "الطريق إلى السلام يتطلب حل الدولتين، دولة فلسطينية على حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لها وهذا هو الموقف العربي والدولي".

وأكد أبو ردينة على"ضرورة حل كافة قضايا الوضع النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن 1515 ومبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية، وخصوصا القمة العربية الأخيرة في الظهران."

وكان ترامب أعلن للصحفيين على هامش اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك اليوم "تأييده حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين"، معتقدا أنه الخيار الأفضل.

وقال ترامب إن إدارته ستكون قادرة على عرض خطة للسلام بين الجانبين في غضون "شهرين إلى أربعة أشهر"، متوقعا عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات بنسبة 100 بالمائة.

وكان مسؤولون فلسطينيون أعلنوا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يعقد أي لقاءات مع الإدارة الأمريكية في نيويورك في ظل وقف الاتصالات معها منذ اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017.