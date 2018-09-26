بعد لقاء ترامب.. نتنياهو يقبل دولة فلسطينية تحت سيطرة أمنية إسرائيلية

كتب – محمد الصباغ:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه لم يتفاجأ بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفضيل واشنطن لحل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف نتنياهو بحسب صحيفة هآرتس العبرية، أن لكل شخص التعريف الخاص والمختلف لكلمة "دولة".

وخلال لقاءه مع الصحفيين عقب اجتماع مع الرئيس الأمريكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، قال رئيس وزراء إسرائيل إنه يتوقع قبول ترامب بالنهج الإسرائيلي الذي يشترط في أي اتفاق سلام محتمل، أن يجعل الضفة الغربية تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

وصرح نتنياهو: "مستعد لأن يمتلك الفلسطينيون السلطة لحكم أنفسهم دون الإضرار بنا،" مشيرًا إلى أن خطة أمريكية للسلام يجب أن تشمل هذا المبدأ.

كما زعم أنه لا يعلم التوقيت المحدد للإعلان عن خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن" أو "صفعة القرن" في أحيان أخرى.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد، اليوم الأربعاء، إنه يريد الكشف عن خطة إدارته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في غضون شهرين أو ثلاثة.

وأضاف خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أحلم أن يحدث هذا قبل نهاية فترتي الأولى".

كما أعرب عن دعمه لحل الدولتين، في أول إشارة على الإطلاق على أنه يؤيد الحل الذي يحظى بتأييد دولي للنزاع المستمر منذ عقود.

وقال ترامب خلال اجتماعه مع نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "يروق لي حل الدولتين، وأعتقد أنه يشكل الحل الأفضل."

وامتنعت إدارة ترامب حتى الآن عن إصدار بيانات لدعم حل الدولتين، والذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.