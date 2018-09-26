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    مايك بومبيو يتوجه إلى كوريا الشمالية الشهر المقبل

    06:28 م الأربعاء 26 سبتمبر 2018
    مايك بومبيو يتوجه إلى كوريا الشمالية الشهر المقبل

    مايك بومبيو

    كتب – محمد عطايا:

    أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير مايك بومبيو سيتوجه إلى كوريا الشمالية الشهر المقبل، لقعد عدة اجتماعات، حول التأكد من تفكيك السلاح النووي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب".

    وكان بومبيو أعلن أنه عقد اجتماعًا مع نظيره الكوري الشمالي، ري يونج-هو، مشيرًا إلى أنه كان مثمرًا للغاية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب".

    وصل وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونغ-هو، إلى نيويورك أمس الثلاثاء لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويرجح أنه قد يعد للقاء قمة ثانية بين زعيم بلاده والرئيس الأمريكي.

    ورجحت وسائل إعلام أن يضع، ري يونغ-هو، حجر الأساس لعقد قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.

    وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الوزير الشمالي، ري يونغ-هو، وصل إلى مطار كينيدي الدولي على متن طائرة قادمة من بكين. واصطحبته قافلة من المدرج تحت حراسة مشددة بعيدا عن نظر الصحفيين.

    مايك بومبيو كوريا الشمالية وزارة الخارجية الأمريكية تفكيك السلاح النووي

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