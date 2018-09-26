الرئيس اليمني: إيران تعرض الملاحة الدولية للخطر وتدعم الإرهاب

كتب – محمد عطايا:

قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، إن إيران وحزب الله يقدمان دعمًا ماليًا ولوجيستيًا لميليشيات الحوثي، مشيرًا إلى أن طهران تعرض الملاحة الدولية للخطر.

وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن السلام في اليمن لن يتحقق بغير تطبيق القرارات الدولية وانتهاج أسلوب الحزم.

كما أكد الرئيس هادي، أن تعنت الميليشيات الحوثية "الإرهابية" خيب كل آمال اليمنيين في الحل السياسي للأزمة، مشيرًا إلى الجماعة المدعومة من طهران، دينية باعت ولاءها وتعمل وكيلا لها ولحزب الله.

وكان الرئيس اليمنى ألتقى الخميس الماضي، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى تماثى ليندر كينج.

وبحث الجانبان مجمل التطورات والتحديات التى تواجه اليمن، على إجماع وتوافق الشعب اليمنى بدعم من إيران.

وأكد الرئيس اليمنى، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية أن بلاده تدعم استراتيجية الولايات المتحدة والرئيس ترامب تجاه إيران والإرهاب، مجددًا رغبة حكومته فى السلام العادل والشامل المستند إلى المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى والقرارات الأممية ذات الصلة وفِى مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216.