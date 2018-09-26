ترامب يحذر دول العالم من تجاهل العقوبات المفروضة على إيران

نيويورك - (د ب أ)

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دول العالم بالالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران، وحذرها من "عواقب وخيمة" حال تجاهل هذه العقوبات.

وفي حديثه، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، أدان ترامب مجددا الاتفاق النووي الإيراني، قائلاً إنه قدم "شريانا نقديا منتظما" لطهران وساعد البلاد على "إثارة الفوضى".

وكانت أوروبا وروسيا والصين قد وضعت نفسها عمدا في مسار تصادمي مع ترامب في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حيث أعلنت عن خطط لإنشاء قنوات جديدة للدفع لتسهيل التجارة مع إيران.

وقال ترامب "أي فرد أو كيان يخفق في الامتثال للعقوبات الأمريكية على إيران، سيواجه عواقب وخيمة".

وقد فرضت الولايات المتحدة بالفعل مجموعة من العقوبات على إيران منذ الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، ومن المقرر أن تنفذ إجراءات أكثر صرامة على قطاع الطاقة في البلاد في نوفمبر.