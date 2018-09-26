  • عاجل: وزارة الصحة تحذر من عقارين بالأسواق ..اضغط للتفاصيل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تركي آل الشيخ ذا بيست مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس بطاقات التموين محمد صلاح أسعار الذهب

    ترامب يحذر دول العالم من تجاهل العقوبات المفروضة على إيران

    05:39 م الأربعاء 26 سبتمبر 2018
    ترامب يحذر دول العالم من تجاهل العقوبات المفروضة على إيران

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    نيويورك - (د ب أ)

    طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دول العالم بالالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران، وحذرها من "عواقب وخيمة" حال تجاهل هذه العقوبات.

    وفي حديثه، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، أدان ترامب مجددا الاتفاق النووي الإيراني، قائلاً إنه قدم "شريانا نقديا منتظما" لطهران وساعد البلاد على "إثارة الفوضى".

    وكانت أوروبا وروسيا والصين قد وضعت نفسها عمدا في مسار تصادمي مع ترامب في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حيث أعلنت عن خطط لإنشاء قنوات جديدة للدفع لتسهيل التجارة مع إيران.

    وقال ترامب "أي فرد أو كيان يخفق في الامتثال للعقوبات الأمريكية على إيران، سيواجه عواقب وخيمة".

    وقد فرضت الولايات المتحدة بالفعل مجموعة من العقوبات على إيران منذ الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، ومن المقرر أن تنفذ إجراءات أكثر صرامة على قطاع الطاقة في البلاد في نوفمبر.

    نيويورك ترامب العقوبات المفروضة على إيران العقوبات الأمريكية مجلس الأمن الدولي

    الخبر التالى:

    الرئيس اليمني: إيران تعرض الملاحة الدولية للخطر وتدعم الإرهاب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان