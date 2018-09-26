الجيش السوري يقرر فتح معبر أبوظهور حتى نهاية الشهر الجاري

دمشق - (د ب أ)

ابقت الحكومة السورية معبر بلدة ابو ظهور في ريف ادلب الجنوبي الشرقي مفتوحاً، حتى نهاية الشهر الجاري لعودة الراغبين من مناطق المسلحين الى مناطق سيطرة الجيش السوري .

وقال مصدر في محافظة ادلب لوكالة الانباء الالمانية "(د .ب.أ) عبر خلال اليومين اكثر من 265 شخصا ناغلبهم طفال ونساء ورجال كبار في السن، باتجاه مناطق سيطرة الجيش من معبر ابو الظهور حيث تم تقديم المساعدات الطبية والغذائية ونقلهم الى قراهم التي يريدون التوجه اليها ".

وأكد المصدر أن " الجيش السوري ابقى المعبر مفتوحاً حتى نهاية الشهر الجاري لتأمين خروج المدنيين الى مناطق سيطرة الجيش السوري ، في حين لم يتم السماح للمدنيين الراغبين بالدخول الى مناطق سيطرة المسلحين لتفقد قراهم وممتلكاتهم في مناطق سيطرة المسلحين".

وكان من المقرر فتح معبر ابو ظهور يوم الاثنين الماضي،إلا أن تعرضه لقصف صاروخي اجل فتحه الى يوم امس الثلاثاء .