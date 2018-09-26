ترامب يكشف خلال لقاء مع نتنياهو عن موعد طرح تفاصيل "صفقة القرن"

القاهرة - مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد الكشف عن خطة إدارته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمعروفة بـ"صفقة القرن"، في غضون شهرين أو ثلاثة.

وأضاف خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء: "أحلم أن يحدث هذا قبل نهاية فترتي الأولى".

كما أعرب عن دعمه لحل الدولتين، في أول إشارة على الإطلاق على أنه يؤيد الحل الذي يحظى بتأييد دولي للنزاع المستمر منذ عقود.

وقال ترامب خلال اجتماعه مع نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "يروق لي حل الدولتين،و أعتقد أنه يشكل الحل الأفضل."

وامتنعت إدارة ترامب حتى الآن عن إصدار بيانات لدعم حل الدولتين، والذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.