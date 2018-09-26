نتنياهو يلتقي بترامب: عقوبات واشنطن أوقفت حملة "الاحتلال الإيرانية"

القاهرة - مصراوي

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ووجه نتنياهو الشكر للرئيس الأمريكي على موقفه من إيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الحكومة الإيرانية بـ"النظام الإرهابي المفسد".

وأضاف في حديثه لترامب أن إعادة فرض العقوبات الأمريكية ضد طهران أوقف "آلة النقود الإيرانية وحملة القتل والاحتلال الإيرانية في الشرق الأوسط".

وتابع خلال اللقاء: "نحن، الذين نعيش في الشرق الأوسط، إسرائيليون وعرب، تحت هذا الخطر الإيراني، نريد أن نشكرك على ذلك بشكل خاص... لا أحد يدعم إسرائيل كما أنت تدعمها ونحن نقدر ذلك".

وفي أول لقاء بين نتنياهو وترامب بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، قال رئيس وزراء دولة الاحتلال للرئيس الأمريكي: "أنت غيرت التاريخ ولمست قلوبنا".

وأشار أيضًا إلى أن "التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة أقوى اليوم من أي وقت مضى".