في أول تصريح لدعم حل الدولتين.. ترامب: هو الأفضل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي

تل أبيب - (د ب أ)

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،اليوم الأربعاء، عن دعمه لحل الدولتين، في أول إشارة على الإطلاق على أنه يؤيد الحل الذي يحظى بتأييد دولي للنزاع المستمر منذ عقود.

وقال ترامب ،خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ،على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "يروق لي حل الدولتين،و أعتقد أنه يشكل الحل الأفضل."

وامتنعت إدارة ترامب حتى الآن عن إصدار بيانات لدعم حل الدولتين، والذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

من جانبه، امتنع نتنياهو، وهو من الصقور، منذ سنوات عن دعم قيام دولة فلسطينية.

وفي ظل حكم ترامب، عكس البيت الأبيض سياسة الولايات المتحدة المستمرة منذ عقود تجاه الفلسطينيين، من خلال الامتناع عن دعم دولة فلسطينية، واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ضمن تحركات أخرى.

وقال ترامب إنه يريد إبرام اتفاقية سلام إسرائيلية فلسطينية قبل نهاية فترته الرئاسية الأولى، وقال إن الفلسطينيين "سيعودون إلى الطاولة بالتأكيد".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قال إن الولايات المتحدة استبعدت نفسها كمفاوض للسلام في الشرق الأوسط، ورفض خطة سلام أمريكية مقبلة.

ويطالب الفلسطينيون بدولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وجميع المناطق التي احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة عام 1967.