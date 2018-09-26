أول تغريدة لسفير بريطانيا الجديد في مصر: "أم الدنيا بيتي الثاني"

القاهرة – مصراوي

في أول تغريدة له بعد تعيينه سفيرًا للمملكة البريطانية في مصر، قال السفير جيفري آدامز إن القاهرة هي بلده الثاني، مشيرًا إلى إيمانه بأن مصر وبريطانيًا أفضل سويًا.

وكتب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "أنا سعيد للغاية لوصولي إلى القاهرة أم الدنيا والعودة إلى بيتي الثاني. أنا دليل حي على المثل القائل "اللي يشرب من النيل لازم يرجع له". أنا مؤمن أن بريطانيا ومصر أفضل سويا، والعمل بشراكة، والتعلم من بعضنا البعض. إن أولوياتي الآن: التعلم والاستماع. خلونا على اتصال".

وانتهى عمل السفير السابق جون كاسن الذي بدأ مهمته في مصر قبل أربع سنوات، وتحديدا منذ أغسطس 2014.

كان آدامز سفيرا للمملكة المتحدة فى لاهاى من 2013 – 2018 ، كما كان المدير السياسى فى وزارة الخارجية البريطانية من 2009 إلى 2012.

كما شغل منصب مدير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى وزارة الخارجية البريطانية عام 2009.

وعمل سفيرا للملكة المتحدة فى طهران بين عامى 2006 إلى 2009. فيما شغل منصب السكرتير الأول الخاص لوزير الدولة لشئون الخارجية وشئون الكومنزلث بين عامى 2003 إلى 2005. وبين عامى 2001 و2003 عمل السير جيفرى قنصلا عاما فى القدس.

وهذه ليست المرة الأولى التى يتولى فيها منصب فى السفارة البريطانية فى مصر حيث عمل نائبا للسفير فى مصر بين عامى 1998 إلى 2001.

ولديه خبرة واسعة كذلك فى الشئون الأوروبية إذ عمل فى مكتب مجلس الوزراء فى الأمانة العامة الأوروبية بين عامى 1995 إلى 1998.