ترامب: نؤيد إسرائيل بنسبة 100%

القاهرة - مصراوي:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تأييده لحل الدولتين لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، موضحًا إلى أنه سيعرض خطته لتحقيق السلام خلال شهرين أو ثلاثة.

وقال ترامب خلال لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في مدينة نيويورك الأمريكية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "إن خطة السلام الأمريكية تمضي بشكل جيد جدا وإبرام أي اتفاق للسلام سيتطلب بعض الوقت".

وأضاف، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية"، أنه يريد الإعلان عن خطة في غضون شهرين أو ثلاثة، وقال إنه يعتقد أن الفلسطينيين يريدون العودة إلى طاولة التفاوض.

وشدد على الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل، وبصورة غير مسبوقة عندما قال لنتانياهو "نحن معكم، نحن مع إسرائيل 100 في المئة"، ليرد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي "ما من أحد يقدم دعما لإسرائيل مثلكم ونحن نقدر ذلك".

وأضاف "سيكون على إسرائيل أن تفعل شيئا جيدا للطرف الآخر"، في إشارة إلى الفلسطينيين، معبرا عن أمله "في إحداث السلام قبل نهاية فترتي الأولى".