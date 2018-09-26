الجيش الكويتي: سحب القوات الأمريكية بعض صواريخ باتريوت إجراء روتيني

الكويت - (د ب أ):

أعلنت رئاسة الاركان العامة للجيش الكويتي أن سحب القوات الأمريكية لبعض البطاريات المضادة للطائرات وصواريخ "باتريوت" مجرد إجراء روتيني.

وقال الجيش في بيان إن رئاسة الاركان العامة توضح أن مايتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قيام القوات الأمريكية بسحب بعض البطاريات المضادة للطائرات وصواريخ باتريوت من دولة الكويت ودول أخرى، هو إجراء داخلي روتيني.

واضاف البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم أن "هذا الاجراء يخضع لتقدير القوات الأمريكية وبالتنسيق مع الجيش الكويتي، حيث أن ما سيتم سحبه مخصص لتأمين الحماية للقوات الأمريكية".

وبحسب البيان، تؤكد رئاسة الأركان العامة للجيش بأن منظومة الباتريوت الكويتية "وبشكل مستقل تؤمن الحماية والتغطية الكاملة للحدود الجغرافية لدولة الكويت."