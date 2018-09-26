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    مقتل 16 مدنيا على يد جماعة ذات صلة بتنظيم داعش في شمال مالي

    03:46 م الأربعاء 26 سبتمبر 2018
    مقتل 16 مدنيا على يد جماعة ذات صلة بتنظيم داعش في شمال مالي

    ارشيفية

    باماكو - (د ب أ):

    أعلن جيش مالي اليوم الأربعاء أن ما لايقل عن 16 مدنيا قتلوا على يد أفراد جماعة إرهابية ذات صلة بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في شمال مالي.

    وقالت المتحدثة باسم الجيش مريم ساجارا إن ثمانية متشددين مسلحين على متن دراجات بخارية هاجموا مخيما للطوارق في بلدة انيكار في منطقة ميناكا مساء أمس الثلاثاء.

    ولم تقدم ساجارا المزيد من التفاصيل حول الهجوم.

    ويشار إلى أن شمال مالي يشهد موجات عنف وهجمات بصورة اعتيادية منذ وقوع انقلاب عام 2012، سيطرت بعده جماعات متمردة انفصالية ومسلحون على صلة بتنظيم القاعدة على المنطقة.

    جيش مالي تنظيم داعش دراجات بخارية جماعات مسلحة

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