الصدر وبرهم صالح يبحثان ملف رئاسة الجمهورية العراقية

النجف - (د ب أ):

تدارس الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر والمرشح الكردي عن الاتحاد الوطني الكردستاني لرئاسة العراق برهم صالح، اليوم الإربعاء ملفي انتخاب رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة للسنوات الأربع المقبلة.

وذكرت مصادر مقربة من الصدر أنه "اجتمع مع برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية والوفد المرافق له في النجف الأشرف، وتم بحث ملف انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة".

وسبق لصالح أن بحث مع زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي ملف انتخاب رئاسة الجمهورية .

ومن المقرر أن يتم انتخاب رئيس جمهورية العراق في جلسة برلمانية صباح الثلاثاء المقبل. ويتنافس على المنصب أكثر من 30مرشحا.