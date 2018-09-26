الأمير ويليام يركز على حماية الحياة البرية خلال رحلته لأفريقيا

جوهانسبرج - (د ب أ):

يتواجد الأمير ويليام، حفيد الملكة إليزابيث الثانية ملكة انجلترا في أفريقيا هذا الأسبوع للتركيز على أحد الأمور التي يهتم بها وهي حماية الحياة البرية.

وأظهرت الصور التي نشرها قصر كينجستون اليوم الأربعاء لرحلة الأمير ويليام في ناميبيا، وهو يرتدي ألوان سفاري ويسير بين الأشجار مع فريق من الأشخاص الذين يتعقبون وحيد القرن، بالإضافة للقائه مع سكان قرى محليين.

يشار إلى الأمير بدأ أول زيارة له لناميبيا أمس الأول الاثنين.

وقال الأمير ويليام أمس الثلاثاء في خطاب في المفوضية العليا البريطانية( السفارة البريطانية) في ويندهوك، عاصمة ناميبيا" زيارتي لناميبيا هذا الأسبوع تركز على الحفاظ على البيئة. هذه مسألة عزيزة للغاية على قلبي، وأنا أعلم أنها مسألة فخر لجميعكم أيضا".

وأضاف ويليام 36 عاما الذي يحتل الترتيب الثاني في تولى العرش البريطاني " دولتكم تشتهر ببيئتها الجميلة وحياتها البرية. السياحة مستمرة في النمو عاما بعد عام".

وأكمل" أنا فقط أشعر بالأسف لأن زوجتي كاثرين لم تتمكن من الانضمام لي، هي تشعر بغيرة شديدة" وقال مازحا إنه يتطلع للنوم بعيدا عن أطفاله الثلاثة.

ومن المقرر أن يتوجه ويليام غدا الخميس إلى تنزانيا، حيث سوف يلتقى بالرئيس جون ماجوفولي ويناقش جهود مواجهة التجارة غير القانونية للحياة البرية.

وبعد ذلك سوف يتوجه الأمير ويليام لكينيا، حيث سوف يلتقى بجنود بريطانيين وكينيين يتدربون سويا.