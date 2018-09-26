ستريت جورنال: واشنطن تسحب أنظمة صواريخ من الشرق الأوسط

القاهرة - مصراوي:

قالت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين إن الولايات المتحدة ستسحب بعض البطاريات المضادة للطائرات والصواريخ من الشرق الأوسط.

وذكر التقرير أن وزارة الدفاع الأمريكية ستسحب الأنظمة الصاروخية من المنطقة الشهر المقبل.

وأضافت الصحيفة أن واشنطن ستسحب أربعة أنظمة صواريخ باتريوت من الأردن والكويت والبحرين، وقالت إن الخطوة تشير إلى تحول التركيز عن الصراعات القائمة منذ فترة طويلة في الشرق الأوسط وأفغانستان.