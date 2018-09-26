  • عاجل: وزارة الصحة تحذر من عقارين بالأسواق ..اضغط للتفاصيل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تركي آل الشيخ ذا بيست مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس بطاقات التموين محمد صلاح أسعار الذهب

    مصادر تركية: مقتل حارسي أمن في هجوم لمسلحين أكراد جنوب شرقي البلاد

    11:41 ص الأربعاء 26 سبتمبر 2018
    مصادر تركية: مقتل حارسي أمن في هجوم لمسلحين أكراد جنوب شرقي البلاد

    تركيا

    اسطنبول - (د ب أ):

    صرحت مصادر أمنية تركية بأن حارسي أمن لقيا حتفهما وأصيب آخران جراء هجوم شنه مسلحون من منظمة "حزب العمال الكردستاني" بولاية شرناق جنوب شرق تركيا.

    ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المصادر القول إن "عناصر إرهابية قامت بتفجير عبوة ناسفة مزروعة بجانب طريق في ريف منطقة سيلوبي بشرناق".

    وأضافت أن التفجير أسفر عن مقتل حارسي أمن وإصابة اثنين آخرين.

    وأطلقت قوات الأمن حملة واسعة في المنطقة لإلقاء القبض على المتورطين.

    ويشن الجيش التركي بصورة منتظمة غارات وعمليات أمنية ضد مواقع المنظمة داخل وخارج البلاد منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها المسلح ضد الحكومة.

    وتصنف تركيا منظمة "حزب العمال الكردستاني" على أنها منظمة إرهابية انفصالية.

    حزب العمال الكردستاني تركيا عبوة ناسفة الجيش التركي

    الخبر التالى:

    في ديلي تليجراف: على بريطانيا وحلفائها دعم ترامب في مواجهة إيران
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان