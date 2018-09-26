مصادر تركية: مقتل حارسي أمن في هجوم لمسلحين أكراد جنوب شرقي البلاد

اسطنبول - (د ب أ):

صرحت مصادر أمنية تركية بأن حارسي أمن لقيا حتفهما وأصيب آخران جراء هجوم شنه مسلحون من منظمة "حزب العمال الكردستاني" بولاية شرناق جنوب شرق تركيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المصادر القول إن "عناصر إرهابية قامت بتفجير عبوة ناسفة مزروعة بجانب طريق في ريف منطقة سيلوبي بشرناق".

وأضافت أن التفجير أسفر عن مقتل حارسي أمن وإصابة اثنين آخرين.

وأطلقت قوات الأمن حملة واسعة في المنطقة لإلقاء القبض على المتورطين.

ويشن الجيش التركي بصورة منتظمة غارات وعمليات أمنية ضد مواقع المنظمة داخل وخارج البلاد منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها المسلح ضد الحكومة.

وتصنف تركيا منظمة "حزب العمال الكردستاني" على أنها منظمة إرهابية انفصالية.