أبو مازن: القضية الفلسطينية تمر بأصعب الظروف ولكننا سنصمد

نيويورك - (د ب أ):

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القضية الفلسطينية تمر بأصعب الظروف، ولكنة شدد على الصمود حتى تحقيق الأهداف.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن عباس القول خلال استقباله في مقر إقامته في نيويورك اليوم الأربعاء وفدا من أعضاء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة إن "القضية الفلسطينية الآن تمر بأصعب الظروف، ولكننا لن نيأس وسنصمد حتى تحقيق أهدافنا وثوابتنا الوطنية المتمثلة بالحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد على أن "الإدارة الأمريكية بقراراتها المتمثلة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، وإزاحة ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات وقطع المساعدات عن وكالة الأونروا أخرجت نفسها كوسيط وحيد للعملية السياسية، وبالتالي أصبح هناك ضرورة لعقد مؤتمر دولي للسلام ينتج عنه تشكيل آلية دولية لرعاية عملية السلام".

وتابع :"الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة المتمثلة بمواصلة سياسة الاستيطان واستمرار الاعتداءات التي تستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني لا يمكن السكوت عنها، وسنواصل جهودنا على المستويات كافة واتخاذ القرارات من أجل حماية شعبنا والحفاظ على حقوقه التي كفلها القانون الدولي.

وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، أكد حرص القيادة الفلسطينية على تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية.

وقال عباس :"الطريق للوصول لتحقيق المصالحة واضح، وهو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة في 7-10-2017، الذي ينص على تمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها بشكل كامل في قطاع غزة، والذهاب لإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت وذلك لتوحيد شطري الوطن وإنهاء الانقسام" .