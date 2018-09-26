متحدث أمريكي: إنهاء الوجود العسكري الإيراني في سوريا من أهم أهدافنا

واشنطن - (أ ش أ):

أكد المتحدث باسم شئون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية كريستيان جيمس أن إنسحاب القوات الإيرانية ووضع حدود لتدخلاتها يعد أحد أهم أهداف الاستراتيجية الامريكية بعيدة المدى.

وأضاف جيمس ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الاخبارية اليوم الأربعاءـ، أن الولايات المتحدة تعمل على تحقيق هذا الهدف بطرق دبلوماسية واقتصادية، مؤكدا في الوقت نفسه أن مهمة القوات الأمريكية في سوريا لن تتغير طبيعتها على الاطلاق وهي إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغبته في علاقات جيدة لبلاده مع إيران ولكن بشروط أهمها تغيير سلوكها والتوقف عن تصدير الإرهاب والتدخل في شئون الدول الأخرى، داعيا إلى فرض عزلة على إيران للضغط عليها لتحقيق ذلك.