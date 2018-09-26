جولة مفاوضات جديدة بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

القاهرة - مصراوي:

قال وزير الري، الدكتور محمد عبدالعاطي، إن المباحثات التي أجريت في أديس أبابا لاستكمال مفاوضات سد النهضة الإثيوبي تهدف للبحث عن أفضل سيناريو ممكن لملء خزان سد النهضة.

وذكر موقع "سكاي نيوز"، أن مفاوضات حول سد النهضة الإثيوبى أجريت في أديس أبابا على مستوى وزراء المياه والري بكل من الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا لاستكمال المباحثات حول النقاط العالقة والخاصة بالانتهاء من تقرير الاستشاري الفرنسي.

وتأتي هذه المشاركة بناء على دعوة موجهة من وزير المياه والكهرباء الإثيوبي في إطار محاولات الدول الثلاث الاتفاق على دفع مسار الدراسات المشتركة تحت مظلة اعمال اللجنة الثلاثية للخبراء.

ونقل الموقع عن عبدالعاطي: "إننا نبحث عن أفضل سيناريو ممكن لملء سد النهضة والذى لا يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بدول المصب ويستوفى جميع المتطلبات."

وأشار الوزير إلى أنه يمكن أن تكون هناك اختلافات مؤكدا أن استمرار المناقشة هو انعكاس لإصرار الجميع على التوصل إلى كل من الاتفاقات التي تحقق طموحات الدول الثلاث.

بدوره شدد وزير المياه الإثيوبي سلشي بقل، على أن هذا المنعطف في المفاوضات مهم للبحث في كيفية ملء السد دون التسبب في أي ضرر لدول المصب استنادًا إلى إعلان المبادئ والتوصيات التي اعتمدت في الماضي.

وقال وزير المياه السودانى خضر قسم السيد: "نحن جئنا بأمل إيجابى" مشيرا إلى أن بناء السد يمثل عصرا جديدا من التعاون في حوض النيل.