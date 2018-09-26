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    العراق: انطلاق عملية عسكرية كبرى لملاحقة خلايا "داعش"

    08:14 ص الأربعاء 26 سبتمبر 2018
    العراق: انطلاق عملية عسكرية كبرى لملاحقة خلايا "داعش"

    أرشيفية

    بغداد - (أ ش أ):

    أعلن قائد عمليات محافظة ديالى العراقية ، الفريق الركن مزهر العزاوي اليوم الأربعاء إنطلاق عملية عسكرية كبرى لملاحقة وتعقب خلايا داعش بين المحافظة وصلاح الدين .

    وقال العزاوي في تصريحات له - حسبما أفادت قناة (الإخبارية) العراقية - إن " قوة أمنية مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي إنطلقت بعملية عسكرية واسعة مدعومة بغطاء جوي لتعقب ومطاردة خلايا داعش الإرهابية والبحث عن المطلوبين بين ديالى وصلاح الدين"، منوها إلى أن العملية تتم على مرحلتين .

    وأكد أنه سيتم الإعلان عن نتائج العملية لاحقا ، مضيفا أن " القوات الأمنية مستمرة في ملاحقة الخارجين عن القانون بعموم الأراضي العراقية للحفاظ على الأمن والإستقرار".

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