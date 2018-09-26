قرقاش: سندعم مقترحات الأمم المتحدة لإجراء محادثات سلام بشأن اليمن

نيويورك - (أ ش أ):

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن بلاده ستدعم مقترحات الأمم المتحدة لإجراء محادثات سلام جديدة بشان اليمن.

وقال قرقاش - في تغريدة على (تويتر) حسبما أفادت قناة "العربية" الاخبارية اليوم الاربعاء - "مناقشات بناءة للغاية بشأن اليمن اليوم في نيويورك مع المبعوث الخاص مارتن جريفيث، أكدت مجددا التزامنا القوي بالعملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة بعد انتكاسة جنيف، سندعم بالكامل مقترحات الأمم المتحدة لمحادثات جديدة قريبا".

وتأتي تصريحات الوزير الإماراتي إثر اجتماعه مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث، على هامش اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وانهارت محادثات السلام في جنيف قبل أسبوعين عندما لم يحضر وفد الحوثيين، متهما التحالف بقيادة السعودية بمنعه من السفر.