  • عاجل:مصادر أمنية: "قاضى التجمع" لم يستهدفه أي عمل إرهابي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تركي آل الشيخ ذا بيست مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس بطاقات التموين محمد صلاح أسعار الذهب

    لجنة بالشيوخ الأمريكي تصوت على عضوية مرشح ترامب للمحكمة العليا

    04:25 ص الأربعاء 26 سبتمبر 2018
    لجنة بالشيوخ الأمريكي تصوت على عضوية مرشح ترامب للمحكمة العليا

    المحكمة العليا الأمريكية

    واشنطن - (د ب أ):

    من المقرر أن يتم التصويت على ترشيح القاضي الأمريكي بريت كافانو لعضوية المحكمة العليا الأمريكية في لجنة بمجلس الشيوخ بعد غد الجمعة، حسبما ذكر موقع اللجنة.

    وتستمع اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ اليوم الخميس إلى شهادة كريستين بلاسي فورد، التي اتهمت كافانو بالاعتداء عليها جنسيا عندما كانا مراهقين.

    وتقدمت امرأة أخرى على الأقل بمزاعم عن تجاوزات جنسية من قبل القاضي عندما كان شابا.

    ونفى كافانو جميع التهم.

    وانتقدت ديان فاينشتاين ، العضوة البارزة في المعارضة، قرار اللجنة ، قائلة : "من الواضح أن الجمهوريين لا يريدون أن تكون هذه عملية نزيهة".

    واشنطن مجلس الشيوخ المحكمة العليا الأمريكية ترامب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان