لجنة بالشيوخ الأمريكي تصوت على عضوية مرشح ترامب للمحكمة العليا

واشنطن - (د ب أ):

من المقرر أن يتم التصويت على ترشيح القاضي الأمريكي بريت كافانو لعضوية المحكمة العليا الأمريكية في لجنة بمجلس الشيوخ بعد غد الجمعة، حسبما ذكر موقع اللجنة.

وتستمع اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ اليوم الخميس إلى شهادة كريستين بلاسي فورد، التي اتهمت كافانو بالاعتداء عليها جنسيا عندما كانا مراهقين.

وتقدمت امرأة أخرى على الأقل بمزاعم عن تجاوزات جنسية من قبل القاضي عندما كان شابا.

ونفى كافانو جميع التهم.

وانتقدت ديان فاينشتاين ، العضوة البارزة في المعارضة، قرار اللجنة ، قائلة : "من الواضح أن الجمهوريين لا يريدون أن تكون هذه عملية نزيهة".