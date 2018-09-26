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    ألمانيا والسعودية تسويان خلافا دبلوماسيا نشب بسبب تصريحات دبلوماسي سابق

    02:30 ص الأربعاء 26 سبتمبر 2018
    ألمانيا والسعودية تسويان خلافا دبلوماسيا نشب بسبب تصريحات دبلوماسي سابق

    وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

    نيويورك - (د ب أ):

    سوّت ألمانيا والسعودية خلافا دبلوماسيا نشب على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الألماني السابق زيجمار جابريل.

    واتفق وزير الخارجية الألماني الحالي هايكو ماس ونظيره السعودي عادل الجبير الثلاثاء، على عودة السفير السعودي إلى برلين، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

    كانت السعودية قد استدعت سفيرها لدى ألمانيا في تشرين ثان/نوفمبر من العام الماضي، على خلفية تصريحات أدلى بها جابريل عقب اجتماع مع نظيره اللبناني.

    وانتقد جابريل آنذاك ما وصفه بتدخل سعودي في شؤون لبنان ووصف السياسة الخارجية السعودية في المنطقة بأنها "مُغامرة".

    واعتذر ماس عن تلك الواقعة وقال: "كان من الممكن أن نكون أكثر وضوحًا في اتصالاتنا (...) لتجنب سوء التفاهم بين ألمانيا والمملكة (العربية السعودية)".

    وقال مسؤولون ألمان إن السفير السعودي سيُعتمد وسوف يتوجه إلى العاصمة الألمانية في الأسابيع المقبلة.

    وأشار مسؤولون أيضا إلى أن ماس يخطط لزيارة السعودية قريبا.

    السعودية ألمانيا وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل هايكو ماس عادل الجبير
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