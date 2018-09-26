بومبيو: "النظام الإيراني" هو الأسوأ من ناحية الالتزام بقرارات مجلس الأمن

نيويورك - (أ ش أ)

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو النظام الإيراني بأنه "أسوأ الأنظمة".

قال بومبيو - في كلمته أمام قمة "متحدون ضد إيران النووية" في نيويورك والتي نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء - إن "النظام الإيراني أسوأ الأنظمة من ناحية عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن"، مشيرًا إلى أنه "منذ عام 2006 طهران تزود طالبان بالأسلحة والصواريخ والمتفجرات"، مؤكدًا أن إيران تقوم بدور تخريبي في العالم.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن "إيران تستخدم الإنترنت لتقليب الشعب الأمريكي ضد بعضه"، وتابع "مواقع التواصل الاجتماعي مثل جوجل وفيسبوك ويوتيوب حذفت المئات من الحسابات الإيرانية المشبوهة".

وشدد بومبيو، على ضرورة ردع الأنشطة الإيرانية الخبيثة وإيقاف مواصلتها التجارب الصاروخية خلافًا لقرارات مجلس الأمن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على ضرورة أن تغير إيران من أسلوبها قبل عقد اجتماع معها، قائلًا "إنه لن يلتقى بالمسئولين الإيرانيين قبل أن تتغير طريقتهم"، ومعربًا عن تطلعه لإقامة علاقات رائعة مع إيران إلا أن هذا لن يحدث الآن.