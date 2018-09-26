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    أبرز التصريحات في 24 ساعة: أرفض العولمة ولن نتخلى عن السيادة الأمريكية لصالحها

    12:30 ص الأربعاء 26 سبتمبر 2018
    أبرز التصريحات في 24 ساعة: أرفض العولمة ولن نتخلى عن السيادة الأمريكية لصالحها

    الرئيس الإيراني حسن روحاني

    كتب – محمد عطايا:

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته بالأمم المتحدة إنه يرفض أيدلوجية العولمة، فيما أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن بلاده ليس بلدا مفلسا، ولديه فرصة ذهبية للإصلاح والنهوض الاقتصادي، قال العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، إن حل الدولتين هو الوحيد الذي يمكنه إنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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