مستشار الأمن القومي الأمريكي لحكومة إيران: نراقبكم وسنلاحقكم

كتب – محمد عطايا:

وجه مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إلى الحكومة الإيرانية رسالة أطلعت عليها "رويترز"، يخبرهم فيها أن إدارة بلاده تراقب تصرفات القادة في طهران، وستلاحقهم.

وقال بولتون: "سأجعل رسالتي لكم واضحة، نراقبكم جيدًا، وسنلاحقكم".

وكان بولتون، نفى في تصريحات أمس الاثنين استهداف بلاده تغيير النظام في طهران، مشيرًا إلى أن النهج السياسي للولايات المتحدة لا يتضمن العمل على تغيير في النظام في طهران.

وأوضح بولتون في الوقت نفسه، أن بلاده تنتظر من حكومة طهران أن تجري "تغييرا هائلا" في سلوكها، وتابع أنه طالما لم يحدث ذلك فإن ترامب سيظل متمسكاً بسياسته المتمثلة في " أقصى قدر من الضغط" على إيران.

وكان رودي جولياني محامي ترامب أعلن الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة تسعى إلى "الإطاحة" بالنظام الإيراني، مضيفاً أنه لا يعرف متى سيحدث ذلك، وقال في مؤتمر إنه يُمكن أن يكون في غضون بضعة أيام أو أشهر أو سنوات، لكنه سيحدث.