ترامب يهاجم الديمقراطيين بسبب "لعبة خداع" إزاء مرشحه للمحكمة العليا

واشنطن - (د ب أ)

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحزب الديمقراطي المعارض بسبب تعامله مع ما تردد عن سوء السلوك الجنسي ضد مرشحه للمحكمة العليا الأمريكية بريت كافانو.

وقال ترامب " يجري توجيه اتهامات باطلة من كل الانواع ضد الكثير من الأشخاص".

وأضاف أن النساء اللواتي يوجهن الاتهامات لديهن ثغرات في رواية الأحداث، وكن تحت تأثير الخمر، واصفا الاتهامات بأنها "كلها خاطئة"

وقال ترامب "الديمقراطيون يلعبون لعبة خداع.. إنها لعبة خطيرة للغاية بالنسبة لبلدنا".

ووصف ترامب كافانو بأنه "شخص مرموق" وحذر من أن ما يحدث بمثابة "إهانة مروعة" للبلاد.

كما حذر ترامب من أن ما يثار حول ترشيح كافانو سوف يمنع الناس من العمل في المجالين القضائي والسياسي.