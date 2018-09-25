سامح شكري : السيسي وترامب ناقشا سبل تعزيز التعاون لمواجهة الارهاب

نيويورك - (أ ش أ)

قال وزير الخارجية سامح شكري ، إن مصر تجري مشاورات مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الامريكية لاستئناف العملية السلمية بين الفلسطينيين والاسرائيليين بما يحقق طوحات الشعب الفلسطيني وحقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

وأضاف شكري في تصريحات له اليوم الثلاثاء في نيويورك، أن الرئيس السيسي التقى بنظيره الامريكي دونالد ترامب وجرى خلال اللقاء استعراض للقضايا الدولية وسبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات المتعددة وفي مقدمتها الارهاب.

ولفت شكري إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة قائمة منذ عقود وهي علاقة وثيقة ومتطورة في نواحي عديدة والطرفان مستمران في الاهتمام بها في اطار إرادة سياسية لتدعيم هذه العلاقة وايجاد مواضع جديدة للتعاون المشترك وكذلك العمل المشترك لمواجهة التحديات في المنطقة.

وبالنسبة للشق الاقتصادي، قال سامح شكري إن الرئيس السيسي التقى مع اعضاء غرفة التجارة الامريكية وعدد من الشركات الهامة في الولايات المتحدة الامريكية وايضا مع مجلس التفاهم الدولي وتم طرح كل ما تم انجازه في مصر من اصلاحات اقتصادية وانجازات رامية لتحسين الاوضاع الاقتصادية في مصر واقامة بنية اساسية تسهم في جذب الاستثمار وخلق مناخ استثماري مشجع وله عوائده، لافتا الى تقدير الجانب الامريكي وايضا البنك وصندوق النقد الدوليين للجهود المصرية.