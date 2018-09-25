ضحكات ساخرة من الوفد الألماني بالأمم المتحدة على زعم ترامب تبعية برلين لموسكو

كتب – محمد عطايا:

سخر الوفد الألماني المتواجد بافتتاحية الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، من كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي زعم فيها اعتماد برلين على النفط الروسي، إذا لم تغير اتجاهاتها.

وقال : "ستقع ألمانيا في التبعية التامة لروسيا إذا لم تغيّر نهجها بصورة عاجلة"، مضيفًا: "الاعتماد على مورّد أجنبي واحد فقط من شأنه أن يقع ضحية الابتزاز والترهيب.. وهذا هو سبب ترحيبنا بدول أوروبية، تدعو إلى أنبوب البلطيق، ومن بينها بولندا كي تستطيع الدول المعنية تغطية حاجاتها من الطاقة".

انفجر عدد كبير من قادة العالم ضاحكين خلال خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد حديثه عن أن إدارته حققت نجاحات لم تحققها أي إدارة أمريكية سابقة خلال عامين فقط.

وبدأ ترامب خطابه بالقول إنه خلال أقل من عامين حققت إدارته ما لم تحققه أي إدارة أمريكية في التاريخ. ضحك عدد من الحضور، ليبتسم ترامب أيضًا ويقول إنه لم يتوقع ردة الفعل هذه.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعد الضحكات التي انطلقت خلال الخطاب، انتشرت تغريدة قديمة للرئيس الأمريكي الحالي كتبها خلال عام 2014 وهاجم فيها الرئيس السابق باراك أوباما.