كندا تأمل انهاء خلافها مع السعودية في الأمم المتحدة

كتب – محمد عطايا:

أعلنت السلطات الكندية، على لسان وزيرة خارجيتها كريستيا فريلاند، أنها تسعى إلى حل الخلاف الدبلوماسي مع المملكة العربية السعودية، بلقاء مع نظيرها السعودي عادل الجبير، على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت أنها على اتصال دائم مع عادل الجبير، المقرر أن يصل إلى نيويورك هذا الأسبوع لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجمدت السعودية في أغسطس آب التجارة مع كندا وأوقفت واردات الحبوب وطردت السفير الكندي وأمرت جميع الطلبة السعوديين في كندا بالعودة للوطن بعد أن دعت أوتاوا إلى الإفراج عن نشطاء معتقلين لمطالبتهم بحقوق أكبر للمرأة.

لكن فريلاند أوضحت أن كندا لن تغير موقفها الأساسي. ومن بين المعتقلين في السعودية الناشطة الحقوقية سمر بدوي التي يقضي شقيقها عقوبة بالسجن عشر سنوات. وتحمل زوجته وأبناؤه الجنسية الكندية.

وقالت "كندا ستدافع دائما عن حقوق الإنسان... نشعر بالتزام خاص تجاه النساء اللائي يناضلن من أجل حقوقهن في مختلف أرجاء العالم“. وأضاف ”كما نشعر بالتزام خاص تجاه الأشخاص الذين تربطهم صلة شخصية بكندا".