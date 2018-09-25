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    ترامب يتحدث عن هزائم إرهابيي داعش.. والرئيس السيسي يتابع (فيديو)

    07:37 م الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
    ترامب يتحدث عن هزائم إرهابيي داعش.. والرئيس السيسي يتابع (فيديو)

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    القاهرة - مصراوي

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سعيد بإعلان طرد تنظيم داعش الإرهابي وقتلته المتعطشون للدماء، من مناطق سيطرتهم في العراق وسوريا.

    ونشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض الأمريكي على موقع تويتر مقطع فيديو لهذه الكلمات للرئيس ترامب، وجاءت حينها الكاميرا على الرئيس عبدالفتاح السيسي والمتحدث باسم الرئاسة المستشار بسام راضي، ووزير الخارجية سامح شكري.

    كما تحدث ترامب عن استمرار العمل مع حلفاء الولايات المتحدة وأصدقائها لمواجهة إرهابيي الإسلام الراديكالي ومنع وصول أي دعم بجميع الأشكال إليه في أي منطقة.

    وأضاف أن الأهداف المشتركة في سوريا يجب أن تكون خفض التصعيد في مناطق الصراع بجانب العمل على الوصول لحل سياسي يقبله الشعب السوري.

    وكان الرئيس الأمريكي أكد أن بلاده أصبحت أكثر أمنا، مشيرا إلى أن سياسته تجاه الشرق الأوسط أثمرت نتائج إيجابية في المنطقة.

    وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة وضعت سياسة جديدة تجاه منطقة الشرق الأوسط؛ مما جعل المنطقة أكثر أمنا واستقرارا.

    ترامب السيسي داعش سامح شكري

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