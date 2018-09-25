ترامب يتحدث عن هزائم إرهابيي داعش.. والرئيس السيسي يتابع (فيديو)

القاهرة - مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سعيد بإعلان طرد تنظيم داعش الإرهابي وقتلته المتعطشون للدماء، من مناطق سيطرتهم في العراق وسوريا.

ونشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض الأمريكي على موقع تويتر مقطع فيديو لهذه الكلمات للرئيس ترامب، وجاءت حينها الكاميرا على الرئيس عبدالفتاح السيسي والمتحدث باسم الرئاسة المستشار بسام راضي، ووزير الخارجية سامح شكري.

"I am pleased to report that the bloodthirsty killers known as ISIS have been driven out from the territory they once held in Iraq and Syria." - President @realDonaldTrump pic.twitter.com/BpW7fPOG50 — The White House (@WhiteHouse) September 25, 2018

كما تحدث ترامب عن استمرار العمل مع حلفاء الولايات المتحدة وأصدقائها لمواجهة إرهابيي الإسلام الراديكالي ومنع وصول أي دعم بجميع الأشكال إليه في أي منطقة.

وأضاف أن الأهداف المشتركة في سوريا يجب أن تكون خفض التصعيد في مناطق الصراع بجانب العمل على الوصول لحل سياسي يقبله الشعب السوري.

وكان الرئيس الأمريكي أكد أن بلاده أصبحت أكثر أمنا، مشيرا إلى أن سياسته تجاه الشرق الأوسط أثمرت نتائج إيجابية في المنطقة.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة وضعت سياسة جديدة تجاه منطقة الشرق الأوسط؛ مما جعل المنطقة أكثر أمنا واستقرارا.