ترامب يتحدث عن هزائم إرهابيي داعش.. والرئيس السيسي يتابع (فيديو)

القاهرة - مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سعيد بإعلان طرد تنظيم داعش الإرهابي وقتلته المتعطشون للدماء، من مناطق سيطرتهم في العراق وسوريا.

ونشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض الأمريكي على موقع تويتر مقطع فيديو لهذه الكلمات للرئيس ترامب، وجاءت حينها الكاميرا على الرئيس عبدالفتاح السيسي والمتحدث باسم الرئاسة المستشار بسام راضي، ووزير الخارجية سامح شكري.

"I am pleased to report that the bloodthirsty killers known as ISIS have been driven out from the territory they once held in Iraq and Syria." - President @realDonaldTrump pic.twitter.com/BpW7fPOG50