أمريكا تفرض عقوبات على شخصيات مقربة من رئيس فنزويلا

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أربعة أشخاص مقربين للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بينهم زوجته سيليا أديلا فلوريس دي مادورو.

وطالت العقوبات ديلسي رودريجيز، الذي جرى تعيينه مؤخرا نائب الرئيس، وخورخي رودريجيز وزير الإعلام وفلاديمير بادرينو لوبيز وهو شخصية بارزة في مجال الدفاع.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها "استهدفت أيضا شبكة تدعم شخصا يمثل واجهة للرئيس المعين للجمعية التأسيسية في فنزويلا ديوسدادو كابيلو روندون".

وقررت الوزارة تجميد طائرة نفاثة خاصة بقيمة 20 مليون دولار.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين:"ستواصل وزارة الخزانة فرض عقوبات مالية على المسؤولين عن تدهور فنزويلا بشكل مأساوي، والشبكات ورجال الواجهة الذين يستخدمونهم لإخفاء ثروتهم غير المشروعة".

وفي كلمته أمام الأمم المتحدة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تدعو إلى "استعادة الديمقراطية" في فنزويلا.