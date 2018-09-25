  • عاجل:ترامب: نعمل على انشاء تحالف إقليمي لنشر الاستقرار في الشرق الأوسط (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تركي آل الشيخ ذا بيست مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس بطاقات التموين محمد صلاح أسعار الذهب

    أمريكا تفرض عقوبات على شخصيات مقربة من رئيس فنزويلا

    07:36 م الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
    أمريكا تفرض عقوبات على شخصيات مقربة من رئيس فنزويلا

    الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

    واشنطن - (د ب أ)

    أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أربعة أشخاص مقربين للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بينهم زوجته سيليا أديلا فلوريس دي مادورو.

    وطالت العقوبات ديلسي رودريجيز، الذي جرى تعيينه مؤخرا نائب الرئيس، وخورخي رودريجيز وزير الإعلام وفلاديمير بادرينو لوبيز وهو شخصية بارزة في مجال الدفاع.

    وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها "استهدفت أيضا شبكة تدعم شخصا يمثل واجهة للرئيس المعين للجمعية التأسيسية في فنزويلا ديوسدادو كابيلو روندون".

    وقررت الوزارة تجميد طائرة نفاثة خاصة بقيمة 20 مليون دولار.

    وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين:"ستواصل وزارة الخزانة فرض عقوبات مالية على المسؤولين عن تدهور فنزويلا بشكل مأساوي، والشبكات ورجال الواجهة الذين يستخدمونهم لإخفاء ثروتهم غير المشروعة".

    وفي كلمته أمام الأمم المتحدة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تدعو إلى "استعادة الديمقراطية" في فنزويلا.

    وزارة الخزانة الأمريكية نيكولاس مادورو فنزويلا دونالد ترامب

    الخبر التالى:

    ترامب يتحدث عن هزائم إرهابيي داعش.. والرئيس السيسي يتابع (فيديو)
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان