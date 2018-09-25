السيسي والملك عبدالله يؤكدان ضرورة حل الأزمة الفلسطينية

نيويورك - أ ش أ:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أهمية تكاتف وتضافر جهود الدول العربية للتصدي للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة في إطار من احترام سيادتها على أراضيها وإنهاء المعاناة الإنسانية لشعوبها.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش فعاليات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشاد العاهل خلال اللقاء بالدور المحوري لمصر في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي.

وأشاد الرئيس السيسي بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك بين الجانبين، خاصة في ضوء ما يجمعهما من توافق في الرؤى والمصالح، وفي ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة.

وأعرب العاهل الأردني عن تقدير بلاده لمصر (قيادة وشعباً)، وترحيب الأردن بمستوى التنسيق المشترك مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة، والتي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، فضلاً عن تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث توافقت رؤى الزعيمين حول أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتم خلال اللقاء استعراض جهود مكافحة الإرهاب، حيث أكد الزعيمان أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، في إطار استراتيجية متكاملة تشمل الجوانب الفكرية والتنموية بجانب المواجهة العسكرية والأمنية.