السعودية تصدر تأشيرات خاصة للزوار الأجانب لحضور الحفلات الموسيقية

القاهرة - مصراوي

قالت وكالة رويترز البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية ستصدر تأشيرات إلكترونية خاصة للزوار الأجانب الذين يحضرون الفعاليات الرياضية والحفلات الموسيقية بداية من شهر ديسمبر المقبل.

يذكر أنه في الوقت الحالي يقتصر دخول الأجانب إلى السعودية يقتصر على العاملين الوافدين المقيمين وعائلاتهم ورجال الأعمال والحجاج والمعتمرين الذين يحثلون على تأشيرات خاصة.

وبحسب الوكالة تبحث المملكة منذ سنوات قبول دخول سياح من الخارج، لكن كان ذلك يصطدم بالمواقف المحافظة بالسعودية.

ومن الجدير بالذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يسعى إلى تنويع اقتصاد المملكة بحيث لا يعتمد على النفط فقط، وأظهر ذلك في خطته الاقتصادية "2030".

وتهدف الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة زيادة إجمالي الإنفاق السياحي في البلاد، من المواطنين والأجانب، إلى 46.6 مليار دولار في 2020 مقارنة مع 27.9 مليار دولار في عام 2015.

وقالت الهيئة العامة للرياضة في بيان إن منصة "شارك" الإلكترونية لاستخراج التأشيرات سيجري تطبيقها لأول مرة في سباق الدرعية ضمن سلسلة سباقات فورمولا للسيارات الكهربائية يوم 15 ديسمبر.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة "نأمل أن يشهد سباق الدرعية حضورا للمشجعين من أنحاء العالم لمتابعة هذا الحدث الرياضي الكبير إذ أن تذكرك الآن هي تأشيرتك".