ترامب وكوريا الشمالية... سبتمبر 2017 غير سبتمبر 2018

كتبت- هدى الشيمي:

خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة لهجته في الحديث عن كوريا الشمالية، فكانت تصريحاته عن بيونجيانج مختلفة تمامًا عن تلك التي أدلى بها في خطابه العام الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ هدد بتدمير كوريا الشمالية بالكامل، وسخر من الزعيم الكوري الشمالي ووصفه بـ"الرجل الصاروخ" الذي يقوم بمهمة انتحارية.

إلا أن الحال تغير هذا المرة. في كلمته هذا العام أثنى ترامب على شجاعة نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون. قال ترامب: "أود أن أشكر الزعيم كيم جونغ على شجاعته وعلى الخطوات التي اتخذها، رغم أنه ما زال أمامنا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به حتى يتم نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية"

واستعرض ترامب، الذي التقى بجونغ أون في سنغافورة في يونيو الماضي، الانجازات الذي حققتها إدارته فيما يتعلق بكوريا الشمالية، وعددها كالآتي "الصواريخ لم تعد تحلق في كل اتجاهات، التجارب النووية توقفت، وقد تم بالفعل تفكيك بعض المرافق العسكرية، علاوة على ذلك تم اطلاق سراح رهائننا، وإعادة رفاة شهدائنا".

ومع ذلك، أكد أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ستبقى سارية حتى يتم نزع أسلحتها النووية بالكامل.

ماذا حدث العام الماضي؟

لم يكن ترامب راضيًا عن سياسة كوريا الشمالية العام الماضي، سواء الداخلية أو الخارجية، ووصف النظام الكوري بـ"الفاسد والمنحرف"، وحمله مسؤولية موت الملايين من الكوريين الشماليين جوعًا، وأدان سجن وتعذيب وقمع عدد لا حصر له.

وهاجم الرئيس الأمريكي النظام الكوري بسبب مقتل الطال الأمريكي الجامعي أوتو وارمبير، والذي توفي بعد عودته إلى الولايات المتحدة بأيام لتلقي العلاج، والتعافي من الأمراض التي اصابته بعد احتجازته في كوريا الشمالية.

وقال الرئيس الأمريكي إن بلاده تمتلك قوة عظيمة وتتحلى بصبر بالغ، ولكنها إذا اضطرت للدفاع عن نفسها أو حلفائها، فلن يكون أمامها خيار آخر سوى تدمير كوريا الشمالية تمامًا.

ودعا ترامب، العام الماضي، كافة الأمم لعزل نظام كيم حتى يتوقف عن سلوكه العدائي.

ترامب يُهدد بتدمير كوريا الشمالية

ومن جانبها وجدت كوريا الشمالية تصريحات ترامب استفزازية، واعتبرتها اعتداءًا على سيادتها. وبعد أربعة أيام من إلقاء ترامب كلمته، قال وزير الخارجية الكوري الشمالي ري هونج أن "شخص ما يُدعى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حوّل البيت الأبيض إلى سوق ملييء بالضجيج والضوضاء، والآن يحاول أن يجعل الامم المتحدة بؤرة للاجرام والاستفزاز، نرى مثل هذا الشخص، وهو شخص غير متزن نفسيًا".

واعتبر هونج هو تصريحات ترامب تلك "نباح كلب"، وقال في تصريحات أدلى بها للصحفيين، إن "الكلاب تعوي والقافلة تسير، إذا كان ترامب يفكر في أن يفاجئنا بأصوات تشبه نباح الكلاب فلابد أنه يحلم".

وردًا على وصف ترامب لكيم جونج أون برجل صواريخ، قال يونج "اشعر بالأسف على مساعدي ترامب".

رد الخارجية الكورية الشمالية على تصريحات ترامب