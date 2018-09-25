ماكرون يتمسك بالاتفاق النووي الإيراني.. ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني

كتب – محمد عطايا:

تمسك الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالاتفاق النووي الإيراني، مشددًا على أن طهران كانت تتجه لأن تصبح قوة نووية إلا أن اتفاق فيينا في 2015 منع ذلك.

وأضاف في في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الـ73 للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، أنه لا يمكن غض الطرف عن حقوق الفلسطينيين، وأنه لا بديل عن حل الدولتين.

وناشد ماكرون إسرائيل بوضع حدًا لسياسة الأمر الواقع التي تقف أما أي حوار بينها وبين القوى الدولية والإقليمية.

وأكد أن انقسامات مجلس الأمن تقف عائقا أمام اتخاذ قرارات حاسمة، مشيرًا إلى أن بلاده تتعاون مع آخرين لمكافحة الإرهاب في سوريا.

واستطرد الرئيس الفرنسي أن الوضع الراهن في ليبيا يتيح للمهربين بالانتشار، ويساهم في زعزعة المنطقة، مؤكدًا: "لن نسمح باستمرار ليبيا كما هي حاليًا، وأن تكون أرضًا للانقسامات.