ترامب: أرفض العولمة ولن نتخلى عن السيادة الأمريكية لصالحها

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال كلمته بالأمم المتحدة إنه يرفض أيدلوجية العولمة، ولن يتخلى عن السيادة الأمريكية لصالحها.

وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ترامب: "لن نتخلى أبدا عن السيادة الأمريكية لبيروقراطية عالمية غير منتخبة وغير مسؤولة".

وتابع أن الهجرة لا يجب أن يتحكم بها منظمة دولية غير مسئولة عن المواطنين الأمريكيين.

كما أضاف ترامب أن بلاده فتحت اقتصادها وهو الأكبر في العالم بشروط محدودة، قائلا "سمحنا للبضائع من جميع أنحاء العالم أن تتدفق بحرية إلى الحدود الأمريكية ولكن دولًا أخرى لم تمنحنا فرصة الوصول النزيهة إلى أسواقها".

ولفت إلى أن بعض الدول انتهكت الانفتاح الأمريكي كي تقوم بدعم بضائعها والتلاعب بعملاتها كي تعطي لنفسها ميزة غير منصفة، بحسب تعبيره.

وأوضح أن العجز التجاري لبلاده وصل إلى نحو 800 مليار دولار في العام لذا "نعيد التفاوض حول الصفقات التجارية السيئة.. حيث توصلنا لاتفق مع المكسيك الشهر الماضي، وكذلك مع الرئيس الكوري الجنوبي لإنهاء صفقة تجارية ناجحة بين البلدين".

ولفت إلى أن بلاده فقدت وظائف ومصانع بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن بلاده لن تتسامح مع هذه الانتهاكات فيما يخص التجارة وقواعد منظمة التجارة العالمية. وأشار إلى أنه يتوقع من نظيره الصيني أن يفهم أن العجز التجاري غير مقبول".