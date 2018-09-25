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    ترامب ينتقد نظام التجارة العالمي أمام الأمم المتحدة

    06:25 م الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
    ترامب ينتقد نظام التجارة العالمي أمام الأمم المتحدة

    دونالد ترامب

    نيويورك - (د ب أ)

    انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظام التجارة العالمي خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، مطالبا بتحقيق التجارة العادلة والتبادلية.

    وقال ترامب: "العديد من الدول في هذه القاعة توافق على أن نظام التجارة العالمي في حاجة ماسة إلى التغيير".

    وتابع " جرى قبول الدول في منظمة التجارة العالمية التي تنتهك كل مبدأ تقوم المنظمة على أساسه".

    وقال ترامب، الذي انتقد مجموعة من الممارسات، بما في ذلك الإغراق وسرقة الملكية الفكرية:"تلك الأيام انتهت: لن نتسامح بعد الآن مع هذه الممارسات السيئة".

    وأضاف " لن نسمح بوقوع عمالنا كضحايا أو تعرض شركاتنا للخداع أو نهب ثروتنا وتحويلها إلى الخارج".

    وانتقد ترامب الصين على وجه التحديد.

    وقال : "أمريكا لن تعتذر أبدا عن حماية مواطنيها".

    دونالد ترامب نظام التجارة العالمي الأمم المتحدة

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