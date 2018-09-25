ترامب ينتقد نظام التجارة العالمي أمام الأمم المتحدة
نيويورك - (د ب أ)
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظام التجارة العالمي خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، مطالبا بتحقيق التجارة العادلة والتبادلية.
وقال ترامب: "العديد من الدول في هذه القاعة توافق على أن نظام التجارة العالمي في حاجة ماسة إلى التغيير".
وتابع " جرى قبول الدول في منظمة التجارة العالمية التي تنتهك كل مبدأ تقوم المنظمة على أساسه".
وقال ترامب، الذي انتقد مجموعة من الممارسات، بما في ذلك الإغراق وسرقة الملكية الفكرية:"تلك الأيام انتهت: لن نتسامح بعد الآن مع هذه الممارسات السيئة".
وأضاف " لن نسمح بوقوع عمالنا كضحايا أو تعرض شركاتنا للخداع أو نهب ثروتنا وتحويلها إلى الخارج".
وانتقد ترامب الصين على وجه التحديد.
وقال : "أمريكا لن تعتذر أبدا عن حماية مواطنيها".
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